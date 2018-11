Hessische Linke stellen sich neu auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Mit einem positiven Rückblick der hessischen Linken-Chefin Heidemarie Scheuch-Paschkewitz auf die Landtagswahl hat am Samstag der Parteitag des Landesverbands begonnen. Neun statt sechs Abgeordnete und 20 000 Stimmen mehr als bei der Wahl 2013 – das sei "schon ganz ordentlich", sagte sie in Gießen. Auf dem zweitägigen Parteitag will sich die Partei neu aufstellen.

Die bisherige Vorsitzende Scheuch-Paschkewitz tritt nicht mehr an, sie zieht als Abgeordnete in den Landtag ein. Als ihre Nachfolgerin kandidiert die stellvertretende Vorsitzende Petra Heimer (56). Der bisherige Landesvorsitzende Jan Schalauske bewirbt sich erneut um seinen Posten in der Doppelspitze. Für beide Posten gibt es keine Gegenkandidaten.

Abseits der Personalien wollen die Linken über die anstehende Europawahl 2019 und die hessischen Kommunalwahlen 2021 diskutieren. Für Samstagabend ist eine Rede des Parteivorsitzenden Bernd Riexinger geplant.