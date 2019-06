Kramp-Karrenbauer und Merz bei Talk in Düsseldorf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Sie kämpften um den Parteivorsitz, kämen beide für eine Kanzlerkandidatur in Frage und sollen am Montagabend in Düsseldorf gemeinsam auf der Bühne stehen: CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz. Beim Talkformat "Ständehaus Treff" der "Rheinischen Post" ist eigentlich Kramp-Karrenbauer als Gast eingeladen. Die Veranstalter haben aber angekündigt, gegen Ende des Gesprächs auch Merz aus dem Publikum auf die Bühne zu holen.

Moderiert wird der Talk von RP-Chefredakteur Michael Bröcker, unter den 550 Gästen sollen nach Angaben der Veranstalter der nordrhein-westfälische Landtagspräsident André Kuper, Justizminister Peter Biesenbach (CDU), Innenminister Herbert Reul (CDU), sowie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sein.

Das Düsseldorfer Ständehaus - früher Sitz des Landtags - ist heute ein Museum für moderne Kunst, das auch für Veranstaltungen genutzt wird. Der "Ständehaus Treff" ist eine geschlossene Veranstaltung, bei der im Mai zuletzt Grünen-Chef Robert Habeck Talkgast war.