Wissenschaftler: Wandel beim Verständnis von Nachbarschaft

Apolda (dpa/th) - Dezentrale Unterbringung erleichtert nach Einschätzung eines Weimarer Stadtsoziologen nicht die Integration von Flüchtlingen. Zwar hätten viele Menschen noch ein eher klassisches Verständnis von Nachbarschaft, sagte Frank Eckardt am Freitag in Apolda auf einer Veranstaltung des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft (IDZ) Jena. In der Praxis werde diese Vorstellung aber nicht mehr gelebt. "Nachbarschaft bedeutet in der Regel nur noch, dass man sich auf der Straße grüßt", sagte Eckardt.

Dass Nachbarn sich wie früher üblich gegenseitig zu Hause besuchten, finde in der Praxis kaum noch statt. Seiner Meinung nach hat sich die Vorstellung davon gewandelt, was eine gute Nachbarschaft ausmacht. Eckardt ist Professor für sozialwissenschaftliche Stadtforschung an der Bauhaus-Universität Weimar. Er untersuchte in den vergangenen Jahren mit Fallstudien in Thüringen, was Nachbarschaft für Menschen heute bedeutet.

In seinen Forschungen sei auch immer wieder deutlich geworden, dass die Menschen zwar häufig sagten, sie seien bereit, ihren Nachbarn zu helfen, erklärte Eckhardt. Auf die Frage, ob sie dies tatsächlich schon einmal getan hätten, würden die meisten Menschen aber mit "Nein" antworten. Dies sei auch ein Grund dafür, dass die Integration von Flüchtlingen in Deutschland vielerorts so schwierig verlaufe. Selbst wenn Flüchtlinge als Nachbarn akzeptiert würden, würden sie zwar auf der Straße gegrüßt, aber durch ihre Nachbarn darüber hinaus nicht weiter in die deutsche Gesellschaft integriert, sagte Eckardt.