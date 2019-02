Linke-Parteitag diskutiert Europa-Programm

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa) - Auf einem Parteitag diskutiert die Linkspartei an diesem Wochenende ihr Programm für die Europawahl im Mai. Zum Auftakt heute spricht in Bonn Parteichefin Katja Kipping. Vor allem Samstag wird eine kontroverse Debatte über die Haltung der Linken zu Europa erwartet. Ein umstrittener Satz, der der EU "militaristische, undemokratische und neoliberale" Grundlagen zuschrieb, wurde aber schon im Vorfeld entschärft. Fraktionschefin Sahra Wagenknecht wird nicht zum Parteitag kommen. Sie sei erkrankt, hieß es in Partei und Fraktion. Ursprünglich hätte Wagenknecht heute reden sollen.