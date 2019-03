CSU will auf Parteitag Zeichen für Europa setzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) - Zwei Monate vor der Europawahl will die CSU auf einem kleinen Parteitag ein klares pro-europäisches Zeichen setzen. Dazu kommen heute rund 200 Delegierte und einige Hundert Gäste in Nürnberg zusammen. Im Zentrum stehen die Reden des Parteivorsitzenden Markus Söder und des gemeinsamen Spitzenkandidaten der europäischen Konservativen, CSU-Vize Manfred Weber. Zudem soll der Parteitag formal das gemeinsame Wahlprogramm von CDU und CSU für die Wahl am 26. Mai billigen. Dieses war am Montag bei einer gemeinsamen Vorstandssitzung von CDU und CSU in Berlin beschlossen worden.