Bremen (dpa) - Die Grünen in Bremen haben für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linkspartei gestimmt. Ein Landesparteitag fasste den Beschluss am Donnerstag mit großer Mehrheit. Für die Linke wäre eine Regierungsbeteiligung die erste in einem westdeutschen Bundesland.