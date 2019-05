Barley: Kühnert-Thesen sind zugespitzter Diskussionsanstoß

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Saarbrücken (dpa) – Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, hat die umstrittenen Sozialismus-Thesen von Juso-Chef Kevin Kühnert als zugespitzten Anstoß zur Diskussion bezeichnet. "Die Aufgabe eines Juso-Chefs ist traditionell, zu provozieren oder Visionen in den Raum zu stellen. Nichts anderes hat er gemacht", sagte Barley in Saarbrücken. In der Politik gehe es auch darum, unterschiedliche Ansätze zu diskutieren. Man könne zumindest mal darüber diskutieren, wem Wohnraum eigentlich gehören soll.