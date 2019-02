Arbeitsminister Heil: Positive Reaktionen auf Grundrentenplan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Friedewald (dpa) - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will seine Pläne zur Einführung einer Grundrente für Geringverdiener auch gegen Widerstände durchsetzen. Er habe in E-Mails und Briefen sehr viele positive Reaktionen erhalten, sagte er zum Abschluss einer Klausurtagung der Hessen-SPD in Friedewald. Zugleich räumte Heil ein, dass die Einführung einer Grundrente ein "finanzieller Kraftakt" werde. Heils Pläne sehen vor, dass Millionen Geringverdiener nach einem langen Arbeitsleben automatisch höhere Renten bekommen.