Christian Fühner neuer Landesvorsitzender der Jungen Union

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wolfsburg (dpa/lni) - Neuer Vorsitzender der Jungen Union Niedersachsen ist Christian Fühner. Der 31 Jahre alte Landtagsabgeordnete aus Lingen wurde auf dem 53. Niedersachsentag der Jungen Union in Wolfsburg zum Nachfolger von Tilman Kuban gewählt. Kuban war nach fünf Jahren in Niedersachsen vor zwei Wochen zum Bundesvorsitzenden der Jungen Union gewählt worden. Von 175 abgegeben gültigen Stimmen bekam Fühner am Samstag nach Angaben einer Sprecherin der Jungen Union 149. Er war der einzige Kandidat.