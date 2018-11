SPD wählt Landesspitze: Lewentz tritt wieder an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittlich (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische SPD-Landeschef Roger Lewentz stellt sich beim Landesparteitag zur Wiederwahl. Rund 400 Delegierte wählen heute in Wittlich den gesamten Vorstand. Auch die Stellvertreter, Finanzministerin Doris Ahnen, Landtagspräsident Hendrik Hering und SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer, treten wieder an - ebenso Generalsekretär Daniel Stich und Schatzmeister Dieter Feid. Für die 17 Plätze der Beisitzer gibt es allerdings 24 Bewerber. Lewentz hatte vor zwei Jahren 87,7 Prozent der Stimmen erhalten. In Wittlich präsentiert die SPD das Motto der Kampagne zur Kommunalwahl 2019: "Heute für morgen - weiter anpacken für Rheinland-Pfalz".