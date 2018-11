SPD-Landeschef sieht Vertrauen als Stärke in Rheinland-Pfalz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittlich (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische SPD-Chef Roger Lewentz hält Geschlossenheit für eine große Stärke der Landespartei. "Bei uns herrscht ein gemeinsamer Geist, der von viel Vertrauen geprägt ist", sagte Lewentz der Deutschen Presse-Agentur. "Ich bin davon überzeugt, das wird sich auch am Samstag beim Landesparteitag dokumentieren." Die SPD trifft sich zur Wahl der Landesspitze in Wittlich. In Baden-Württemberg hatte SPD-Chefin Leni Breymaier angesichts eines absehbar knappen Ausgangs einer Mitgliederbefragung zum Landesvorsitz aufgegeben. Die SPD kam dort in einer Umfrage von September auf 11 Prozent, in Rheinland-Pfalz erreichte sie im Oktober 24 Prozent.

Die SPD Rheinland-Pfalz nimmt nach Ansicht von Lewentz im Vergleich der Landesverbände eine "starke Stellung" ein. "Bei uns gibt es keine Flügelbildung. Das hat man nicht mehr in allen Landesverbänden", sagte der Landeschef. "Die Situation in Baden-Württemberg zeigt, wie schwierig es ist, wenn die Geschlossenheit und das gegenseitige Vertrauen verlorengehen." Die Parteibasis sei das Fundament. "Das wird in dieser ganz schwierigen Zeit für die Sozialdemokratie das Zeichen sein, das am Samstag von Wittlich ausgeht."

Lewentz zeigte sich zuversichtlich für den Parteitag. "Bei der Vorstandswahl gehe ich davon aus, dass alle Kandidaten gute Ergebnisse bekommen", sagte er. Der Landeschef tritt ebenso wie seine Stellvertreter Finanzministerin Doris Ahnen, Landtagspräsident Hendrik Hering und SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer wieder an - auch Generalsekretär Daniel Stich und Schatzmeister Dieter Feid. Für die Beisitzer gibt es mehr Bewerbungen als Positionen. Vor zwei Jahren erhielt Lewentz 87,7 Prozent nach 89,9 Prozent im Jahr 2014.