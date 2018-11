Juso Jeremias Thiel dringt auf mehr Respekt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wittlich (dpa/lrs) - Der 17-jährige Jeremias Thiel, der in Armut groß geworden ist, hat die SPD Rheinland-Pfalz begeistert. Das Mitglied der Jusos (Jungsozialisten) forderte am Samstag in einem Grußwort beim Landesparteitag in Wittlich mehr Respekt für Arbeitslose wie Arbeitnehmer. "Ich vermisse das einfache Dankeschön", sagte Thiel, der im SOS-Kinderdorf Kaiserslautern groß geworden ist. "Ich vermisse eine simple Würdigung für das, was Menschen (...) leisten." Er wolle für jene Kinder, Jugendlichen und Erwachsene die Stimme erheben, die dies nicht selbst könnten. Wer verstehen wolle, müsse erst den betroffenen Menschen verstehen. Sein Ziel ist, in Harvard (USA) zu studieren. Thiel war im Oktober in der ARD-Sendung "Maischberger" zu Gast.