Linke-Parteitag wählt Dannenberg und Walter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wildau (dpa/bb) - Die Brandenburger Linke hat die Landtagsabgeordnete Kathrin Dannenberg und den DGB-Regionsgeschäftsführer Sebastian Walter zu ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst gewählt. 97 der 109 anwesenden Delegierten des Landesparteitags in Wildau (Landkreis Dahme-Spreewald) - etwa 89 Prozent - stimmten für die 52-Jährige Lehrerin. Für den 28 Jahre alten Walter stimmten 95 Delegierte - etwa 87,2 Prozent.

Dannenberg hatte in ihrer Bewerbungsrede einen weiteren Ausbau der Betreuung in Kitas und Kinderhorten angemahnt. Gute Bildung dürfe nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen, sagte sie. Walter hatte insbesondere betont, dass die Löhne im Osten endlich an das Westniveau angeglichen werden müssten.