Grüne stellen Weichen für die Landtagswahl

Wildau (dpa/bb) - Nach den Wahlerfolgen der Partei in den westdeutschen Bundesländern wollen die Brandenburger Grünen am Wochenende die Weichen für die Landtagswahl im kommenden Jahr stellen. Zum Auftakt des Landesparteitags in Wildau (Dahme-Spreewald) will die Brandenburger Bundestagsabgeordnete und Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock die 110 Delegierten am Samstag mit einer politischen Rede einstimmen.

Ziel sei es, bei der Landtagswahl den in Umfragen zuletzt bei rund sieben Prozent stagnierenden Stimmenanteil der Grünen deutlich auszubauen, hatte Landesparteichef Clemens Rostock zuvor erklärt. Nach den Leitanträgen des Vorstands sollen die Verhinderung neuer Braunkohletagebaue sowie der Ausbau der ökologischen Landwirtschaft, des Radverkehrs und des regionalen Bahnverkehrs Schwerpunkte im Wahlkampf werden.

Auf dem Parteitag heute wollen sich auch die Kandidaten für die Spitzenkandidatur vorstellen: Bislang haben neben Rostock die Fraktionschefin im Landtag, Ursula Nonnemacher, und der Landtagsabgeordnete Benjamin Raschke ihren Hut in den Ring geworfen. Die beiden Spitzenkandidaten sollen von den Parteimitgliedern in einer Urwahl bestimmt werden.