Wildau (dpa/bb) - Angesichts der guten Umfrageergebnisse der Grünen hat die Brandenburger Landesvorsitzende Petra Budke die Mitglieder ermahnt, nicht die Bodenhaftung zu verlieren. "Wir bleiben auf dem Teppich, auch wenn der Teppich fliegt", rief Budke am Samstag zum Auftakt eines zweitägigen Parteitags in Wildau (Dahme-Spreewald) den Mitgliedern zu. Nach den Umfrageergebnissen könnte nach der Landtagswahl im kommenden Jahr eine Zwei-Parteien-Regierung in Brandenburg nicht mehr möglich sein, meinte sie. "Wir sind bereit, für das Land Verantwortung zu übernehmen", betonte Budke.

"Wir Grüne stehen für gute Bildung, soziale Sicherheit, eine ökologische Verkehrspolitik und vor allem für ein weltoffenes Brandenburg." Die Brandenburger Grünen wollen an diesem Wochenende die Weichen für die Landtagswahl 2019 stellen. Nach den Leitanträgen des Vorstands sollen die Verhinderung neuer Braunkohletagebaue sowie der Ausbau der ökologischen Landwirtschaft, des Radverkehrs und des regionalen Bahnverkehrs Schwerpunkte im Wahlkampf werden.