Lindner für Amtszeitbeschränkung bei Regierungschefs

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - FDP-Chef Christian Lindner hat sich für eine Beschränkung der Amtszeiten bei Spitzenpolitikern ausgesprochen. Bei einem Auftritt in Frankfurt sagte Lindner am Freitag: "Es täte unserem Land gut, wenn es in den Verfassungen für Regierungschefs eine Amtszeitbeschränkung gäbe."

Lindner stellte in Frankfurt das Buch des FDP-Fraktionsvorsitzenden im Hessischen Landtag, René Rock, vor. Beim Lesen des Manuskripts über Ostern habe er bei dessen Forderung nach einer Amtszeitbegrenzung noch Zweifel angemeldet. "Inzwischen bin ich Deiner Meinung", sagte Lindner. "Wir dürfen nicht zulassen, dass Deutschland oder Hessen "vermerkelt". Wir müssen offen bleiben für neues Denken und Dynamik." Dass die Jamaika-Koalition im Bund nicht zustande kam, habe an den unvereinbaren Wahlprogrammen gelegen, "aber auch an den Köpfen."