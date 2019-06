Hessische SPD will ihre Strukturen straffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Die hessische SPD strafft ihre Strukturen. Die verlorene Landtagswahl zwinge die Sozialdemokraten dazu, mit weniger Geld zurechtzukommen, erklärte Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel nach einem Treffen des Parteirats am Samstag in Bad Hersfeld. Deswegen habe der Landesvorstand eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag eingesetzt, die bestehenden Strukturen im Landesverband und den beiden Bezirken zu untersuchen und Vorschläge für Veränderungen zu machen.

In einem Eckpunktepapier wurde sich nach Angaben von Schäfer-Gümbel darauf geeinigt, die beiden Bezirke Hessen-Nord und Hessen-Süd als historisch gewachsene Institutionen zu erhalten. Künftig sollen aber Doppelstrukturen vermieden werden. Der Landesverband soll zudem eine stärkere Steuerungsfunktion bekommen. Zugleich bekenne sich die SPD zur politischen Präsenz in der Fläche. Dazu sollen auch in Zukunft in allen 26 hessischen Unterbezirken Geschäftsstellen mit hauptamtlichen Mitarbeitern unterhalten werden.