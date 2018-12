Grünen-Vorsitzende Dorn und Klose sollen Minister werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die beiden Grünen-Landesvorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose sollen nach einem Vorschlag des Landesvorstands ihrer Partei neue hessische Minister werden. Der Landesmitgliederversammlung werde außerdem empfohlen, dass der bisherige Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir und Umweltministerin Priska Hinz im Amt bleiben. Das teilten die Grünen am Freitag in Wiesbaden mit. Dorn soll demnach als Ministerin für Wissenschaft und Kunst nominiert werden, Klose als Minister für Soziales und Integration. Die Landesmitgliederversammlung trifft sich am (morgigen) Samstag in Hofheim am Taunus. Dort soll auch über den Koalitionsvertrag mit der CDU abgestimmt werden.