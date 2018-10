FDP will Sofortprogramm gegen Diesel-Fahrverbot in Frankfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit einem millionenschweren Sofortprogramm will die FDP-Fraktion ein Diesel-Fahrverbot in Frankfurt noch abwenden. Das Programm soll ein Volumen von 100 Millionen Euro haben und fünf Punkte umfassen, erklärten Fraktionschef René Rock und Verkehrsexperte Jürgen Lenders am Freitag in Wiesbaden. Ziel sei, mit dem Maßnahmenkatalog eine kurzfristige und unmittelbare Wirkung zu erzielen.

Die Vorschläge der Liberalen sehen den Angaben zufolge etwa vor, dass die Fahrzeuge in öffentlicher Hand wie Busse, Müllabfuhr und Rettungsdienst statt mit Diesel mit dem aus Erdgas gewonnen Kraftstoff GTL betankt werden. Die Mehrkosten könnten durch das Sofortprogramm ausgeglichen werden. Bei Taxen sollte schnellstmöglich ein Fahrzeugaustausch realisiert und dafür ein Zuschuss von bis zu 15 000 Euro pro Fahrzeug gestattet werden.

Dazu sollte es nach den Plänen der FDP ein zusätzliches ÖPNV-Angebot geben, das flexibel nach Bedarf eingesetzt werden kann. 30 zusätzliche Fahrzeuge könnten aus dem Sofortprogramm angeschafft werden. Zudem sollte die Ampelschaltung für mehr "grüne Wellen" optimiert werden, um eine gleichmäßigere Fahrt und damit weniger Stickoxidausstoß zu erreichen.

Laut dem Urteil des Wiesbadener Verwaltungsgerichts droht Frankfurt nach einer Klage der Deutschen Umwelthilfe wegen zu hoher Stickoxidwerte im kommenden Jahr ein großflächiges Fahrverbot für ältere Autos. Hessen geht juristisch gegen die Entscheidung vor und beantragte beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eine Berufung gegen die Entscheidung. Ob es dazu kommt, ist noch offen.