Ermittlungen gegen ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den langjährigen CDU-Landtagsabgeordneten Horst Klee wegen des Verdachts der illegalen Parteienfinanzierung. Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn sagte am Donnerstag auf Anfrage, es gehe es in diesem Zusammenhang auch um den Vorwurf der Untreue. Zuvor hatte der "Wiesbadener Kurier" über das Ermittlungsverfahren berichtet. Hintergrund ist eine Anzeige eines freigestellten städtischen Managers in Wiesbaden.

Dem ehemaligen Abgeordneten wird demnach zur Last gelegt, auf Kosten des Hessischen Landtages eine Mitarbeiterin beschäftigt zu haben, die jedoch tatsächlich zu einem wesentlichen Teil Tätigkeiten für den CDU-Kreisverband in Wiesbaden erledigt haben soll. Klee äußerte sich am Donnerstag mit Hinweis auf das laufende Verfahren nicht zu den Vorwürfen. Laut Staatsanwaltschaft wird auch gegen den CDU-Kreisvorsitzenden und den Anzeigensteller selbst ermittelt.

Die Anzeigen und Selbstanzeigen des städtischen Managers hatten in Wiesbaden für erheblichen Wirbel in der Kommunalpolitik gesorgt. Sie lösten auch Ermittlungen gegen Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) aus, unter anderem wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Hintergrund dieser Vorwürfe ist eine umstrittene Urlaubsreise nach Spanien - gemeinsam mit dem Manager.