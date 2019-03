Duo bewirbt sich um Vorsitz bei hessischen Grünen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Darmstädter Stadtverordnete Philip Krämer und die ehemalige Landtagsabgeordnete Sigrid Erfurth wollen für den Vorsitz der hessischen Grünen kandidieren. Das sagten der 27 Jahre alte Krämer und die 62-jährige Erfurth am Freitag auf Anfrage. Beide Posten in der Doppelspitze waren frei geworden, da die bisherigen Grünen-Vorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose nun als Minister der neuen hessischen Landesregierung angehören und damit auf das Parteiamt verzichten. Zuvor hatten Medien über die geplanten Kandidaturen berichtet. Die neuen Grünen-Vorsitzenden sollen am 11. Mai gewählt werden. Bis kurz vor der Wahl können Kandidaten ihre Bewerbungen einreichen.

"Ich habe mir das reiflich überlegt und habe Lust auf das Amt", sagte Erfurth. Da Krämer und sie gegenseitig von den Plänen wussten, hätten sie sich entschieden, die Kandidatur gemeinsam bekannt zu geben. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, gemeinsam mit Philip die Partei zu führen", sagte Erfurth. Über die Zusammensetzung des Führungsduos entschieden jedoch letztlich die Parteimitglieder.

"Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich es wichtig finde, dass es eine junge Stimme gibt, die für die Grünen in Hessen spricht", sagte Krämer, ehemaliger Sprecher der Grünen Jugend, über seine Bewerbung.