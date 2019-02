Bouffier greift SPD scharf an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der hessische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Vorsitzende Volker Bouffier hat die SPD scharf angegriffen wegen ihrer Pläne für eine Arbeitsmarkt- und Hartz-IV-Reform sowie für eine Grundrente. "Die SPD plant die Beerdigung der sozialen Marktwirtschaft", sagte Bouffier den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). "Mit ihrem Wunsch, wieder Wähler zu gewinnen, hat sie sich für einen strammen Linkskurs entschieden." Der in Hessen mit den Grünen regierende Ministerpräsident hielt dem Koalitionspartner der Union im Bund vor, sich als "Schutzmacht der kleinen Leute" positionieren zu wollen. Tatsächlich helfe die SPD dieser Zielgruppe mit dem Programm aber gar nicht.

Bouffier warf der SPD vor, zweigleisig zu fahren. "Die SPD kann nicht Verantwortung in der Bundesregierung übernehmen und zugleich täglich Vorschläge machen, die in dieser Koalition nicht zu machen sind. So entzaubert sich die SPD vollends", sagte der Christdemokrat.

Bouffier äußerte vor allem an dem Konzept einer Grundrente deutliche Kritik. Sie sei die komplette Abkehr von dem Grundgedanken, dass die Rente mit den Einzahlungen als Arbeitnehmer zu tun haben müsse. "Auf die Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten geht gar nicht", warnte er.