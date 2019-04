FDP wählt Promny zum Generalsekretär: Ruppert Parteichef

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wetzlar (dpa/lhe) - Mit großer Mehrheit ist der Landtagsabgeordnete Moritz Promny zum neuen Generalsekretär der hessischen FDP gewählt worden. Der 38-Jährige aus dem Odenwald bekam auf dem Parteitag am Samstag in Wetzlar 92,8 Prozent der Stimmen. Er tritt damit die Nachfolge der Bundestagsabgeordneten Bettina Stark-Watzinger (Wahlkreis Main-Taunus) an. Sie wurde mit 94,1 Prozent zur stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Hessens FDP-Chef Stefan Ruppert wurde im Amt bestätigt. Er bekam bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen 91 Prozent (2017: 97,3 Prozent).

Stark-Watzinger war seit 2015 die erste Generalsekretärin der hessischen FDP. Der Wechsel der 50-Jährigen in den Landesvorsitz hat laut Liberalen organisatorisch-praktische Gründe. Promny ist als Landtagsabgeordneter gut mit der hessischen FDP-Fraktion vernetzt. Politisch stellte die FDP am Samstag den Bürokratieabbau in den Mittelpunkt.