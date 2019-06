Unionsfraktionschefs beraten Papier zur Klimapolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Zum Abschluss ihrer dreitägigen Konferenz wollen die Unionsfraktionschefs von Bund und Ländern ein Papier zur Klimapolitik beraten und beschließen. Geplant ist, dass Thüringens CDU-Chef Mike Mohring und der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Jörg Geibert, heute in Weimar über die Ergebnisse der Zusammenkunft informieren. Außerdem soll es um Transferzentren für Künstliche Intelligenz gehen. In einer Weimarer Erklärung hatten die Unionsfraktionschefs am Montag gefordert, dass zwei weitere solcher Zentren in den ostdeutschen Bundesländern angesiedelt werden sollen.