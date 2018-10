Thüringer Grüne wollen mit Doppelspitze in Wahlkampf ziehen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Die Thüringer Grünen wollen mit einer Doppelspitze in das Wahljahr 2019 starten. Er erwarte, dass auf einem Parteitag im November Umweltministerin Anja Siegesmund und Fraktionschef Dirk Adams für die Spitzenpositionen auf der Landesliste kandidieren, sagte Landessprecher Denis Peisker am Samstag in Weimar. In der Klassikerstadt hatte sich der Landesvorstand mit Kreissprechern, Ministern und Landtagsabgeordneten der Grünen getroffen.

Peisker verwies auf einen Mitgliederzuwachs der Grünen in diesem Jahr auf mehr als 800 Mitglieder im Land. Das seien fast 100 Neuzugänge in einem Jahr. "Wir spüren, dass der Aufschwung, den die Grünen bundesweit haben, auch hier ankommt." Die Partei, die seit 2014 in Thüringen zusammen mit Linke und SPD regiert, gehe deshalb optimistisch in das Wahljahr 2019. Im Gegensatz zur Linken, die bei einem Parteitag in Weimar ein Wahlziel von mindestens 28 Prozent nannte, wollte sich der Grünenchef nicht auf eine Zielmarke für die Landtagswahl festlegen. Ziel sei, wieder in den Landtag einzuziehen.