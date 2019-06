Mohring fordert Bund-Länder-Konzept zur Klimapolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens CDU-Landespartei- und Fraktionschef Mike Mohring fordert ein Gesamtkonzept zur Energiepolitik von Bund und Ländern. "Bislang hat jedes Bundesland seine eigenen energiepolitischen Ziele und Vorstellungen", sagte Mohring im Vorfeld eines Treffens der Unionsfraktionsvorsitzenden in Weimar. Man müsse aber internationale Vereinbarungen, die Ziele des Bundes und die Vorstellungen der Länder viel stärker miteinander in Einklang bringen. Bei einer dreitägigen Konferenz der Unionsfraktionschefs des Bundes, der Länder und des Europäischen Parlaments in Weimar wolle man dafür einen ersten Schritt gehen, kündigte Mohring an.

Das Treffen startet am Sonntag und soll bis Dienstag dauern. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird am Montag erwartet. Mohring, der in Thüringen im Herbst eine Landtagswahl vor sich hat, ist Vorsitzender der Konferenz. Klimapolitik soll eines der Themen bei dem Treffen sein.

Mohring kritisierte auch Versäumnisse seiner eigenen Partei beim Thema Klimapolitik. "Wir sollten gesellschaftlichen Debatten als Volkspartei nicht hinterherlaufen, sondern den Diskurs von vorn bestimmen", sagte Mohring. Aufgabe der Union sei es, die ökologischen Ziele mit den ökonomischen Erwartungen in Einklang zu bringen. "Die CDU ist gut beraten, wenn sie in dieser gesellschaftlichen Debatte dabei ist und nicht am Rande steht oder den Eindruck erweckt, als hätte sie damit nichts zu tun", betonte Mohring.

Zugleich verwies der CDU-Politiker darauf, dass in Deutschland schon viel in der Klimapolitik passiert sei - etwa der Entschluss zum Kohleausstieg.

"Man darf die Menschen auch nicht überfordern", sagte Mohring und verwies darauf, dass die Kosten für Energie im europäischen Vergleich in Deutschland besonders hoch seien. Maß und Mitte seien gefragt.

Bei der Europawahl hatten Union und SPD am Sonntag eine Schlappe erlitten. CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte noch am Wahlabend Defizite in der Klimaschutzpolitik eingeräumt und das Thema als Baustelle für die CDU bezeichnet.