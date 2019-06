Merkel für Förderung der energetischen Gebäudesanierung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist für einen neuen Anlauf bei der steuerlichen Förderung der Gebäudesanierung. Vorstöße der Bundesregierung seien in den vergangenen Jahren vom Bundesrat gestoppt worden, sagte Merkel am Montag bei einer Konferenz der Unionsfraktionsvorsitzenden von Bund und Ländern in Weimar. Sie hoffe, dass die aktuelle Klimaschutzdebatte in Deutschland ein Ansporn sei, dass die Länderkammer ihre Position in dieser Frage überdenke. Seit fünf Jahren gebe es in Deutschland keine steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung.