Hennig-Wellsow für Modellprojekt Grundeinkommen in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Die Linke-Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow kann sich vorstellen, in einem Modellversuch in Thüringen ein Grundeinkommen zu testen. "Warum nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen in Thüringen in der nächsten Legislatur einfach mal versuchen", sagte sie am Samstag auf einem Landesparteitag der Linken in Weimar.

Sie könne sich einen Test mit 500 bis 1000 Menschen beispielsweise in einer Dorfgemeinschaft für vier Jahre vorstellen, sagte sie am Rande des Parteitags der Deutschen Presse-Agentur. Das gezahlte Grundeinkommen könnte etwa 1500 Euro monatlich betragen. Hennig-Wellsow betonte, es handele sich zunächst um einen persönlichen Vorschlag. Es sei offen, ob er in das Wahlprogramm der Linken für die Landtagswahl 2019 aufgenommen werde, das im März nächsten Jahres beschlossen werden soll.

Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wird seit Jahren in Deutschland diskutiert. Dahinter steckt die Idee, dass der Staat jedem Bürger, unabhängig von seiner sozialen Lage monatlich einen festgelegten Betrag überweist - ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen.