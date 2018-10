Hennig-Wellsow: Die Linke kann regieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Die Linke hat nach Meinung von Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow in den vergangenen vier Jahren ihre Regierungsfähigkeit in Thüringen bewiesen. "Wir können es", sagte sie am Samstag auf einem Landesparteitag in Weimar, bei dem sich die Linke auf das Kommunal- und Landtagswahljahr 2019 vorbereitet. Ziel sei, dass die Linke nach der Landtagswahl 2019 weiter regieren könne. Zu Verteidigen sei mit Bodo Ramelow der bundesweit erste Ministerpräsident der Linken. Dafür sei ein Wahlergebnis von "28 Prozent plus X" notwendig, bekräftigte Hennig-Wellsow. "Die Losung ist, Ramelow oder Barbarei." Bei der Landtagswahl 2014 hatte die Linke 28,2 Prozent erreicht und eine Koalition mit SPD und Grünen gebildet.

Verhindert werden müsste im kommenden Jahr eine CDU-Regierung mit Partei- und Fraktionschef Mike Mohring an der Spitze. Mohring würde die "Abrissbirne" an die sozialen Projekte anlegen, die die Linke zusammen mit ihren Koalitionspartnern in den vergangenen Jahren durchgesetzt habe. "Das können wir nicht zulassen."