Fraktionschefs fordern Umsetzung des Koalitionsvertrags

Weimar (dpa) - Die Unionsfraktionschefs von Bund und Ländern haben die SPD aufgefordert, den Koalitionsvertrag im Bund zu erfüllen. "Erst das Land, dann die Partei, dann die Person", hieß es in einer Weimarer Erklärung, die bei einem Treffen der Fraktionschefs von CDU und CSU am Montag in der thüringischen Stadt beschlossen wurde. Darin ist aufgelistet, welche Vorhaben aus Sicht der Unionsfraktionen noch im Sommer abgearbeitet werden sollten.

Die Einführung einer Grundrente mit einer vereinfachten Bedürftigkeitsprüfung und die Abschaffung des Solidaritätszuschlags "im vereinbarten Umfang" gehören dazu. Diese beiden Themen seien für die Bürger "erstrangige Gradmesser der Koalitionstreue", hieß es in dem Papier. Bei der Grundrente beharrt die SPD bislang auf einer Variante ohne Bedürftigkeitsprüfung, obwohl im Koalitionsvertrag eine solche Prüfung vereinbart war.

Außerdem fordern die Fraktionschefs der Union die Umsetzung des Kohleausstieges nach dem Ergebnis der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung". Zügig sollen laut dem Papier auch fünf Modellregionen für den 5G-Mobilfunkstandard vergeben werden, zwei davon sollen in ostdeutschen Ländern liegen. Zudem sollen zwei weitere Transferzentren für Künstliche Intelligenz in den neuen Bundesländern geschaffen werden. Beim Thema Asylpolitik bekannten sich die Unionsfraktionschefs zum geplanten Asyl- und Migrationspaket.