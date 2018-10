CDU: Linke-Chefin hat politischen Anstand verloren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Die CDU hat Äußerungen der Parteivorsitzenden der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, scharf zurückgewiesen. Wer die Thüringer CDU und ihren Vorsitzenden Mike Mohring "als barbarisch bezeichnet, dem ist ganz offensichtlich jedes Maß und jeglicher politischer Anstand verloren gegangen", erklärte CDU-Generalsekretär Raymond Walk am Samstag in Erfurt. Hennig-Wellsow hatte auf einem Parteitag in Weimar gesagt, bei der Landtagswahl 2019 gehe es darum, dass Bodo Ramelow Ministerpräsident der Linken bleibe und nicht die CDU regiere. "Die Losung ist, Ramelow oder Barbarei", so die Chefin der Linken.

Gegen eine in der Sache harte politische Auseinandersetzung sei nichts einzuwenden, äußerte der CDU-Generalsekretär. "Wer sich aber derart in der Tonlage vergreift und den politischen Gegner als unmenschlich und grausam brandmarkt, der schadet nicht nur der politischen Kultur in Thüringen, sondern der Demokratie insgesamt."