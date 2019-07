NRW-AfD-Chef Seifen wirft Höcke-Anhängern Spaltung vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Warburg (dpa/lnw) - Die AfD in Nordrhein-Westfalen steht vor einer Zerreißprobe. Der Landesvorsitzende Helmut Seifen hat den Anhängern des rechtsnationalen "Flügels" um den Thüringer Rechtsaußen Björn Höcke vorgeworfen, die Partei in NRW und bundesweit zu unterwandern und zu spalten. In entscheidenden politischen Fragen handelten Höckes "willfährige Werkzeuge" nicht im Interesse des Landesverbandes, sagte Seifen beim Sonderparteitag der Landes-AfD am Samstag in Warburg. "Ihre Loyalität gilt in erster Linie dem "Flügel"", sagte Seifen. Damit spielte er auch auf seinen Co-Vorsitzenden Thomas Röckemann an, der als Anhänger Höckes gilt. Die AfD dürfe nicht zulassen, dass der mit rund 5300 Mitgliedern stärkste Landesverband zu einem "Satellitenverband" verkomme, sagte Seifen.

Mit Röckemann sei eine pragmatische Arbeit nicht möglich. Er habe Maßnahmen gegen Mitglieder wegen parteischädigenden Verhaltens verzögert und keines der elf Parteiordnungsverfahren mitgetragen. Wegen der "Machenschaften" der "Flügel"-Anhänger, die die AfD NRW bis in die Kreisverbände unterwanderten, sei "der Bestand der Partei in großer Gefahr", sagte Seifen. Er rief die rund 500 Delegierten auf, den gesamten Landesvorstand neu zu wählen.

Röckemann ließ erkennen, dass er nicht bereit ist, abzutreten und wandte sich gegen die Neuwahl des kompletten Landesvorstandes. "Ich für meinen Teil habe die Eier, das, was ich angefangen habe, auch durchzuziehen", sagte Röckemann. Er legte den Neuwahl-Befürwortern nahe, den Vorstand zu verlassen. "Die Amtsmüden sollen doch gehen", sagte er. Er wolle die freien Plätze im Vorstand "mit guten Leuten besetzen". In Deutschland drohe ein "grünes Morgengrauen", sagte Röckemann. "Wir sind die Endgegner, dem sich die Ökosozialisten werden stellen müssen."

Seifen betonte, dass die zwei Lager in der AfD eigentlich gleiche Ziele hätten. "Wir befinden uns unter Gleichgesinnten, die die Politik der Altparteien nicht mehr mittragen wollen, die unser Land von Grund auf zerstört", sagte er. Dafür brauche die Partei aber Leute, "die die im Land ausufernden Missstände benennen", ohne dabei andere AfD-Mitglieder herabzuwürdigen. Röckemann hatte zuvor kritische Abgeordnete als "Fahnenflüchtige" bezeichnet.

Ob bei dem bis Sonntag angesetzten vorgezogenen Parteitag in Warburg im Kreis Höxter eine neue Führung gewählt wird, galt als völlig offen. Regulär müsste der Vorstand erst Ende des Jahres neu für zwei Jahre gewählt werden. Die Spitze der Landes-AfD liefert sich seit Monaten öffentliche Scharmützel. Das Verhältnis zwischen dem als gemäßigt eingeschätzten ehemaligen Schulleiter Seifen und Röckemann ist zerrüttet.

Der Tagungsort, die Stadthalle Warburg, war weiträumig abgesperrt. Kurz vor Beginn des Parteitags versammelten sich laut Polizei etwa 120 Gegendemonstranten in der Nähe der Stadthalle. "Alles bisher friedlich", sagte ein Polizeisprecher.