Kyffhäusertreffen der AfD-Gruppierung

Leinefelde/Warburg (dpa) - Der völkische Flügel der AfD kommt am heute im thüringischen Leinefelde zu seinem jährlichen Kyffhäusertreffen zusammen. Bei dem nicht öffentlichen Termin will auch Parteichef Alexander Gauland wieder auftreten. Der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen wird - anders als in den vergangenen zwei Jahren - nach Angaben eines Sprechers nicht teilnehmen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den Flügel im Januar als Verdachtsfall im Bereich des Rechtsextremismus eingestuft.

Die zerstrittene nordrhein-westfälische AfD sucht unterdessen bei einem vorgezogenen Parteitag in Warburg eine neue Führung. Die Doppelspitze aus den beiden Vorsitzenden Thomas Röckemann und Helmut Seifen soll nach Angaben eines Parteisprechers mitsamt dem Landesvorstand abgewählt werden und den Weg für einen Neuanfang freimachen. Zum Parteitag der Rechtspopulisten ist eine Gegendemonstration angekündigt.