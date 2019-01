Merz spricht bei Klausurtagung der Niedersachsen-CDU

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Die Wirtschafts- und Europapolitik stehen im Mittelpunkt der Klausurtagung der niedersächsischen CDU am heutigen Samstag in Walsrode. Am Vormittag wird der unterlegene CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz über seine Vorstellungen einer neuen Wirtschaftspolitik für Deutschland sprechen. Anschließend wird der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn, der für Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen zuständig ist, seine Zukunftskonzepte für Europa präsentieren. An der Debatte darüber beteiligt sich unter anderem der ehemalige niedersächsische Ministerpräsident David McAllister, der Spitzenkandidat der niedersächsischen CDU für die Europawahl ist.

Der niedersächsische CDU-Landesverband ist mit knapp 60 000 Mitgliedern der drittgrößte bundesweit. Umfragen sahen sie im November bei 27 bis 28 Prozent der Wählerstimmen.