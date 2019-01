Althusmann: CO2-Grenzwerte kosten Tausende Arbeitsplätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Walsrode (dpa/lni) - Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann hat vor dem Verlust Tausender Arbeitsplätze durch die von EU geplanten CO2-Grenzwerte für Lkw gewarnt. "Man muss es leider so brutal formulieren: Wenn die Grenzwerte der EU alleine für die Lkw-Produktion jetzt umgesetzt werden würden, müsste die komplette Lkw-Produktion in Deutschland eingestellt werden", sagte Althusmann am Rande einer Klausur der niedersächsischen CDU in Walsrode. Dies könne nicht im Sinne eines Industriestandortes sein.

Die Umweltminister der EU hatten sich im Dezember darauf geeinigt, erstmals auch für Nutzfahrzeuge verbindliche Grenzwerte festzulegen, um den Ausstoß von Kohlendioxid bei neuen Modellen bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent zu drücken. Deutschland hatte sich bei der Abstimmung enthalten.