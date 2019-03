Direkt aus dem dpa-Newskanal

Volkmarsen (dpa/lhe) - Mit der CDU-Bundesvorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer feiert die hessische CDU heute in Volkmarsen ihren politischen Aschermittwoch. Zu der Veranstaltung in der Nordhessenhalle werden knapp 2000 Zuschauer erwartet. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hatte ebenfalls zugesagt. Er könne aber wegen eines Behandlungstermins nicht kommen, teilte die hessische CDU mit. Unter anderem werden auch Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, der Europaparlamentarier Elmar Brok und die Europawahl-Kandidaten Sven Simon (Hessen) und Birgit Ernst (Nordrhein-Westfalen) erwartet. Dass der politische Aschermittwoch in Volkmarsen nicht am Aschermittwoch stattfindet, ist dort nicht unüblich.