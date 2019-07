Kretschmer beginnt Sommertour durch Wahlkreise in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) absolviert vor der Landtagswahl am 1. September ein Mammutprogramm. Am kommenden Montag beginnt seine Sommertour durch alle 60 Wahlkreise des Freistaates, wie die Union am Mittwoch mitteilte. Zum Auftakt lädt der Regierungschef Bürger zum Grillabend am Landkino in Arnsdorf ein.

Prominente Unterstützung erhält Kretschmer am 25. August bei einer Kundgebung in Dresden. Dort treten unter anderem seine CDU-Amtskollegen Armin Laschet (Nordrhein-Westfalen), Volker Bouffier (Hessen), CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, der Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Ralph Brinkhaus und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak auf.

Auch der Sportreporter Waldemar Hartmann tritt im CDU-Wahlkampf in Erscheinung. Gemeinsam mit Fraktionschef Christian Hartmann ist er unter dem Slogan "Waldi & Hartmann" in Leipzig, Hoyerswerda, Ellefeld (Vogtland), Stollberg, Chemnitz und Dresden zu Gast.