Zeitung: Binder will Landesgeneralsekretär werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Neben der Kampfkandidatur um den SPD-Landesvorsitz zeichnet sich nach einem Medienbericht auch ein Wettbewerb um das Amt des Generalsekretärs ab. Der Vize-Fraktionschef der Landtagsfraktion, Sascha Binder, will nach Informationen der "Stuttgarter Zeitung" (Online-Ausgabe) am 24. November beim Parteitag in Sindelfingen für den Posten antreten. Der 35 Jahre alte Innen- und Justizexperte wolle dies am Mittwoch öffentlich bekanntgeben.

Auf dem Parteitag wird der Vorstand der Landes-SPD neu gewählt. Davor gibt es eine Mitgliederbefragung über den Landesvorsitz, für den sich neben Amtsinhaberin Leni Breymaier auch der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci bewirbt, der bisher SPD-Parteivize ist. Generalsekretärin ist Luisa Boos. Alle gehen bislang davon aus, dass Boos ihr Amt verteidigen will. Sie sieht sich parteiintern Kritik ausgesetzt - ihre Gegner sitzen vor allem auch in der Landtagsfraktion.

SPD-Kreise bestätigten Binders Pläne am späten Dienstagabend. Binder selbst verwies auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur auf eine Pressekonferenz, die er an diesem Mittwochmittag plane.

Sowohl Breymaier als auch Boos gehören zum linken Parteiflügel der SPD. Sie sind seit rund zwei Jahren im Amt. Castellucci hatte in der SPD-Fraktion erklärt, dass er einen Generalsekretär aus der Fraktion oder ihrem Umfeld bevorzuge.

Die Südwest-SPD war bei der Landtagswahl 2016 auf 12,7 Prozent abgestürzt. In den Umfragen sackte sie zuletzt auf einen Tiefstand von 11 Prozent ab. Deshalb gibt es große Unruhe und Unzufriedenheit in der Partei.

Zwischen dem 1. und dem 19. November können die SPD-Mitglieder im Südwesten schriftlich darüber abstimmen, ob sie lieber Breymaier oder Castellucci an der Spitze der Landespartei sähen. Der Landesvorstand hat sich darauf geeinigt, den Bewerber mit den meisten Stimmen auf dem Parteitag zur Wahl vorzuschlagen. Theoretisch können sich aber auch noch weitere Bewerber beim Parteitag selbst melden.

An diesem Mittwoch (20.00 Uhr) werben Breymaier und Castellucci beim Kreisparteitag der SPD in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) für sich. Zunächst stellen sie sich getrennt voneinander vor - danach können die Delegierten Fragen stelle. Am Samstag gibt es dann den offiziellen Auftakt für insgesamt vier Regionalkonferenzen zur Vorstellung der beiden Bewerber Breymaier und Castellucci.