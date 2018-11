Südwest-SPD will Streit hinter sich lassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sindelfingen (dpa/lsw) - Die baden-württembergische SPD hat bundesweit einen schlechten Ruf: Sie hat schon seit einiger Zeit keinen guten Lauf. Bei der Landtagswahl 2016 fiel sie auf 12,7 Prozent der Stimmen. Seitdem ist die SPD in der Opposition. In den Umfragen steht sie bei 11 Prozent. Zudem gilt die Landespartei als zerstrittener Haufen. Zuletzt warf die Vorsitzende Leni Breymaier, eine Parteilinke, entnervt das Handtuch, obwohl sie knapp ein Mitgliedervotum zum Vorsitz gewonnen hat. Mit ihrem neuen Chef Andreas Stoch, der zudem auch Landtagsfraktionschef ist, will die Partei dies alles hinter sich lassen und neben der Kommunal- und Europawahl 2019 auch die Landtagswahl in drei Jahren ansteuern.

Kein Streit mehr in der Südwest-SPD? Der im Zweikampf unterlegene Kandidat, der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, reicht Stoch nach dessen Sieg jedenfalls versöhnlich die Hand zur Zusammenarbeit. "Jetzt stehen wir zusammen hinter Andreas Stoch und dem neuen Landesvorstand", ruft er nach der Kampfkandidatur beim Parteitag in Sindelfingen bei Stuttgart. Dies ist im Sinne vieler Mitglieder. Diese lesen der Parteispitze und auch sich gegenseitig die Leviten angesichts der Grabenkämpfe der vergangenen Wochen. Appelle, die Streitereien insbesondere zwischen den Parteiflügeln hinter sich zu lassen, ziehen sich wie ein roter Faden durch die Redebeiträge - und auch durch die Bewerbungsreden von Stoch und Castellucci.

Auf dem Parteitag am Samstag steht die Selbstbeschäftigung noch im Vordergrund. Manche Genossen empfinden die Aussprache aber als reinigendes Gewitter. Gleich in der neuen Woche will man sich zusammenreißen und in die inhaltliche Arbeit einsteigen.

Der Ärger richtet sich nicht nur gegen die Funktionsträger der Landespartei, sondern auch gegen die Bundesparteispitze. Im Südwesten sind viele Genossen unzufrieden damit, wie es in der großen Koalition in Berlin läuft. Jüngster Anlass für viel Unmut ist aber auch die vom Bundesvorstand aufgestellte Liste zur Europawahl. Der Bundesparteivorstand hat die langjährigen Abgeordneten Evelyne Gebhardt und Peter Simon auf hintere und somit aussichtslose Plätze gesetzt, während die als Landesgeneralsekretärin ausgeschiedene Luisa Boos auf Platz 15 steht und mit einem Einzug ins Europaparlament rechnen kann. Damit wurde die aus dem Südwesten vorgesehene Reihenfolge verändert. Die Begründung aus Berlin: Man wolle die Chance junger Frauen auf einen Einzug ins Parlament erhöhen.

Rainer Arnold, langjähriger Bundestagsabgeordneter und nun im politischen Ruhestand, wettert: "Irgendwann sind die Zahl der Fehler, die in Berlin gemacht werden, doch zu viel." Die Aufstellung der Liste sei ein schwerwiegender Fehler gewesen. "Wo kommen wir in unserer Partei hin, wenn das Einsortieren von Menschen in kleinen Schublädchen wichtiger ist als die Bewertung von Kompetenz?" Das hätte er Bundesparteichefin Andrea Nahles gerne selbst gesagt. Doch die sagte ihre Teilnahme am Landesparteitag ab - zum Unmut der baden-württembergischen Genossen. "Sie hätte kommen müssen", sagt Arnold. Aus dem Landesvorstand heißt es, Nahles habe abgesagt, weil die Partei zunächst ihre Führungsfrage klären müsse.

"Andrea Nahles ist - das muss man der Ehrlichkeit halber dazusagen - an einer Bronchitis erkrankt", versucht Stoch die Wogen ein Stück weit zu glätten. Jedenfalls gehört die Europawahlliste zu den dringenden Themen, die der neue Vorsitzende sofort angehen will. "Wir werden ein sehr ernstes Wort mit der Bundesspitze sprechen."