Südwest-Grüne setzen Parteitag fort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Konstanz (dpa/lsw) - Die baden-württembergischen Grünen setzen heute ihren Parteitag in Konstanz fort. Im Mittelpunkt steht die Kommunalpolitik. Am Samstag hatten sich die Delegierten für Maßnahmen ausgesprochen, um mehr bezahlbaren Wohnraum im Südwesten zu schaffen. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte größere Anstrengungen dazu an.

Die Partei hatte bei den Gemeinderatswahlen 2014 in Baden-Württemberg 11,5 Prozent eingefahren - bei den Kreistagswahlen waren es 13,2 Prozent. Derzeit sitzen 1660 Vertreter der Grünen und von grün-alternativen Listen in den Gemeinräten und Kreistagen. Diese Zahl wollen die Grünen bei den anstehenden Wahlen im Mai 2019 ausbauen.