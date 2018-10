SPD-Wettbewerb um Parteivorsitz beginnt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Der SPD-interne Wettbewerb um den Landesvorsitz nimmt Fahrt auf. Am heutigen Mittwoch treten die amtierende Landeschefin Leni Breymaier und ihr Herausforderer Lars Castellucci beim Kreisparteitag der SPD in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) auf. Zunächst stellen sie sich getrennt voneinander vor - danach können die Delegierten Fragen stelle. Am Samstag gibt es dann den offiziellen Auftakt der so genannten Regionalkonferenzen zum Mitgliederentscheid, bei dem die Genossen ihr Votum darüber abgeben können, ob sie lieber Breymaier oder Castellucci an der Spitze der Partei sehen. Die Mitgliederbefragung beginnt am 1. November, sie dauert bis zum 19. November.

Offiziell gewählt wird der Landesvorstand beim Parteitag am 24. November in Sindelfingen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist laut Parteistatut zwar nicht bindend. Der Landesvorstand hat sich aber darauf geeinigt, den Bewerber mit den meisten Stimmen auf dem Parteitag zur Wahl vorzuschlagen. Theoretisch können sich aber auch noch weitere Bewerber beim Parteitag selbst melden. Die Südwest-SPD war bei der Landtagswahl 2016 auf 12,7 Prozent abgestürzt. In den Umfragen sackte sie zuletzt auf einen Tiefstand von 11 Prozent ab. Deshalb gibt es eine große Unruhe in der Partei, die auch in Kritik an Breymaier und an ihre Generalsekretärin Luisa Boos mündet.