SPD-Mitgliederbefragung: Vorbereitung für Auszählung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die SPD-Zentrale bereitet sich auf die Auszählung der Mitgliederbefragung zum künftigen Landesvorsitz vor. Am Montagnachmittag lieferte die Post zahlreiche Boxen mit Wahlbriefen an, die in die Landesgeschäftsstelle getragen wurden. Voten können noch bis 18.00 Uhr abgegeben werden. Danach beginnt die Auszählung. Bis zum Montagnachmittag beteiligten sich nach Angaben eines Parteisprechers rund 23 000 der insgesamt 36 000 SPD-Mitglieder an der Befragung. Das entspricht einer Quote von etwa 64 Prozent.

Die Parteibasis stimmt darüber ab, ob sie lieber Amtsinhaberin Leni Breymaier oder Herausforderer Lars Castellucci an der Spitze der Partei sähe. Der Ausgang wird mit Spannung erwartet, da sich selbst erfahrene Genossen schwer mit einer Prognose tun. Das Ergebnis wurde am späten Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag erwartet.

An diesem Dienstag stellen sich Breymaier und Castellucci den Fragen der Journalisten. Offiziell gewählt wird der neue Vorstand beim Parteitag am 24. November. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend. Der Landesvorstand hat sich aber darauf geeinigt, den Bewerber mit den meisten Stimmen für den Chefsessel vorzuschlagen.