SPD-Fraktionsvize Binder fordert Generalsekretärin heraus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - In der daniederliegenden Südwest-SPD spitzt sich der Kampf um Führungsposten und damit auch um die Ausrichtung der Partei zweieinhalb Jahre vor der nächsten Landtagswahl zu. Neben der Kampfkandidatur um den SPD-Landesvorsitz wurde am Mittwoch auch ein Wettbewerb um das Amt des Generalsekretärs bekannt. Der Vize-Chef der Landtagsfraktion, Sascha Binder, will nach eigenen Angaben am 24. November beim Parteitag in Sindelfingen für das Amt antreten.

Binder sagte in Stuttgart, er wolle dazu beitragen, dass die Südwest-SPD in schwierigen Zeiten wieder an Schlagkraft gewinne, indem Fraktion und Partei enger zusammenarbeiteten. "Wir haben vor zwei Jahren klar kommuniziert, dass wir das für unerlässlich halten." Er wolle mit seiner Person nun ein entsprechendes Angebot machen. Zudem müsse bereits heute die Landtagswahl 2021 vorbereitet werden - thematisch und mit Blick auf mögliche geeignete Kandidaten.

Damit äußerte Binder Kritik an der Arbeit von Generalsekretärin Boos. Ihr Fokus sei auf das Innenleben der Partei gerichtet. Nötig sei ein Schwerpunkt auf die Außenwirkung der SPD. "Das muss sich ändern, wenn wir eine andere Wahrnehmung in der Bevölkerung haben wollen."

Im November können die SPD-Mitglieder im Südwesten schriftlich darüber abstimmen, ob sie lieber Breymaier oder Castellucci an der Spitze der Landespartei sähen. Bei ihrer Wahl vor zwei Jahren hatte Breymaier ihre Kandidatur daran geknüpft, dass sie mit Boos eine Generalsekretärin ihres Vertrauens bekommt. Ob Breymaier auch mit einem anderen Generalsekretär zusammenarbeiten würde, war zunächst offen. Bei Twitter warb Breymaier am Mittwoch erneut für Boos.

Binder selbst betonte, dass seine Kandidatur nicht daran gebunden sei, wer Parteivorsitzender werde. "Alle haben die Verantwortung miteinander zusammenzuarbeiten, egal, ob mir die Nase des anderen gefällt." Castellucci hatte zuvor erklärt, dass er einen ehrenamtlichen Generalsekretär aus der Fraktion oder deren Umfeld bevorzuge. Boos füllt das Amt derzeit vollberuflich aus. Sie gab sich gelassen. "Demokratie ist, wenn ein Wettstreit der Ideen stattfindet." Ihr sei vor dem Wettstreit nicht bange.

Die Südwest-SPD war bei der Landtagswahl 2016 auf 12,7 Prozent abgestürzt. Damit reichte es nicht für eine Fortsetzung der grün-roten Regierung unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). In den Umfragen sackte die SPD zuletzt auf einen Tiefstand von 11 Prozent ab. Deshalb gibt es große Unruhe und Unzufriedenheit in der Partei. Sowohl Breymaier als auch Boos gehören zum linken Parteiflügel der SPD. Sie sind seit rund zwei Jahren im Amt.

Am Mittwochabend warben Breymaier und Castellucci beim Kreisparteitag der SPD in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) für sich. Im Anschluss beantworten sie Fragen von Parteimitgliedern.

Breymaier sagte, der Markenkern der SPD sei beschädigt und müsse repariert werden. Sie sei bereit, in den nächsten zwei Jahren weiter Verantwortung zu übernehmen. Sie wolle die Basis stärker einbinden und die SPD zur Mitmachpartei machen. Castellucci sagte, er wolle die SPD wieder aufrichten. "Niemand wählt einen verzagten Haufen." Viele wüssten nicht mehr, wofür die SPD eigentlich noch stehe. Die Partei müsse wieder eine Vision haben und einen Entwurf für das Land.

Der Landesvorstand hat sich darauf geeinigt, den Bewerber mit den meisten Stimmen im Mitgliederentscheid auf dem Landesparteitag zur Wahl vorzuschlagen. Weitere Bewerber können sich theoretisch noch auf dem Parteitag melden - dies gilt aber als eher unwahrscheinlich. Am Samstag gibt es dann den offiziellen Auftakt für insgesamt vier Regionalkonferenzen zur Vorstellung von Breymaier und Castellucci.