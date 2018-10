Lars Castellucci mit Sinn fürs Miteinander

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - "Politik mache ich am liebsten mit anderen zusammen", schreibt Lars Castellucci auf seiner Homepage. "Vielleicht ja mit Ihnen?" Interessierte können den SPD-Landesvize über einen Link kontaktieren und unterstützen - sei es gegen Fremdenhass oder beim Engagement für das Ehrenamt. Auch bei der Arbeit begleiten lässt er sich. Künftig könnte die noch interessanter werden - denn der 44-Jährige will SPD-Landeschefin Leni Breymaier im Amt ablösen.

Seit 2013 ist er Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Rhein-Neckar und seit 2005 stellvertretender SPD-Landeschef. Doch nun will er an die Spitze. "Es geht nicht mehr", sagt der gebürtige Heidelberger. Er kandidiere wegen der historisch schlechten Umfragewerte für seine Partei im Land - zuletzt waren es 11 Prozent. "Viele eint das Gefühl, dass unsere Partei am Abgrund steht."

Zu seinen Themen gehören Migration, Nachhaltigkeit, Demokratie und Freihandel. Sein Vater stammt aus Italien. Seit 2013 hat Castellucci eine Professor für Nachhaltiges Management an Hochschule der Wirtschaft für Management in Mannheim inne. Castellucci will die SPD "vom Sorgenkind im Südwesten zur Ideenfabrik der Bundespartei" machen. "Dafür brauchen wir Haltung, Optimismus und Selbstvertrauen." Wenn er Landeschef wird, will er insbesondere die Zusammenarbeit der Partei mit der Landtagsfraktion verbessern. Kritiker halten ihm vor, selbst zur "alten Garde" der SPD zu gehören und in seiner Zeit als Vize-Landeschef wenig bewegt zu haben

Auch privat setzt er aufs Miteinander - zumindest, was seine Hobbys angeht. Er ist unter anderem Mitglied im Deutschen Alpenverein, dem Tierschutzverein Wiesloch/Walldorf und Umgebung und der Wieslocher Tafel. Und: "Neben der Politik ist Musik meine große Leidenschaft", gibt er an. "Ich spiele Orgel und Klavier und habe früher den evangelischen Kirchenchor in Baiertal geleitet."