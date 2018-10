Kandidaten für SPD-Landesvorsitz stellen sich vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Rennen um den SPD-Landesparteivorsitz beginnen heute die offiziellen Vorstellungsrunden. Amtsinhaberin Leni Breymaier und Herausforderer Lars Castellucci stellen sich bei Regionalkonferenzen am Morgen in Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) und am Nachmittag (15.00 Uhr) in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) vor. Erwartet werden jeweils zwischen 100 bis 200 Parteimitglieder. Breymaier und Castellucci standen zuvor bereits auf einzelnen Kreisparteitagen den Parteimitgliedern Rede und Antwort.

Im November läuft in der Südwest-SPD eine Mitgliederbefragung. Dabei können die Mitglieder darüber abstimmen, ob sie lieber Breymaier oder Castellucci an der Spitze sähen. Offiziell gewählt wird der Vorstand beim Parteitag am 24. November in Sindelfingen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend. Der Landesvorstand hat sich aber darauf geeinigt, den Bewerber mit den meisten Stimmen für den Chefsessel vorzuschlagen. Zwei weitere Konferenzen zur Vorstellung der Kandidaten sind am 10. November in Waldkirch und in Ulm.