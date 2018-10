Grüner Regierungschef? Kretschmann zieht Parallelen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Gibt es in Hessen bald auch einen grünen Ministerpräsidenten? Baden-Württembergs grüner Regierungschef Winfried Kretschmann sagte am Dienstag in Stuttgart: "Wenn ich jetzt acht Jahre zurückdenke - wer hätte da geglaubt, dass ich Ministerpräsident werde?"

Dem grünen Spitzenkandidaten in Hessen, Tarek Al-Wazir, traue er viel zu. "Es ist klar, dass Tarek Al-Wazir ein kluger Kopf ist, mutig und besonnen zugleich." Bekanntlich entscheide der Wähler, aber bis zur Wahl werde um Stimmen gekämpft und daran wolle er sich bei Wahlkampfauftritten beteiligen.

In Hessen sind an diesem Sonntag Landtagswahlen. Die Grünen stehen dort in den Umfragen bei rund 20 Prozent. Auf die Frage, ob ein Bündnis aus Grünen, SPD und Linken kommen könnte, sagte Kretschmann: "Was ein einzelner Landesverband nach der Wahl macht, entscheidet er selber." Man könne heute aber niemandem raten, etwas von vornherein auszuschließen - Ausnahme sei ein Bündnis mit der AfD, das nicht infrage komme.

Kretschmann war 2011 zum ersten grünen Ministerpräsidenten Deutschlands gewählt worden. Er regierte zunächst mit der SPD - heute führt er im Südwesten ein grün-schwarzes Bündnis an.