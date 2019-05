Grüne Jugend im Südwesten wählt neue Landesspitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei der Grünen Jugend im Südwesten steht heute ein Generationenwechsel an. Die Nachwuchsorganisation der Partei bestimmt bei ihrer Mitgliederversammlung in Ulm die Nachfolger der Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Marcel Roth, die beide nicht mehr antreten. Zur Wahl stehen vier Kandidaten, zwei Frauen und zwei Männer. Roth hatte den Verzicht unter anderem damit begründet, dass er und Schwelling mittlerweile nahe an die Altersgrenze von 28 Jahren herangerückt sind. Roth steht seit 2017 an der Spitze der Grünen Jugend im Südwesten, Schwelling seit 2015.