Gögel: Rechte Hardliner könnten Partei zerstören

Stuttgart (dpa/lsw) - AfD-Landeschef Bernd Gögel hält die rechten Hardliner um Björn Höcke für eine existenzielle Bedrohung für die Partei. Mitglieder wie der Thüringer AfD-Fraktionschef Björn Höcke haben aus seiner Sicht das Potenzial, die AfD zu zerstören und zu zerreißen. "Ich hoffe nicht, dass es soweit kommt, aber die Möglichkeit besteht", sagte Gögel der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Risikopotenzial ist da immer drin, bei einer jungen Partei sowieso." Der Ursprung für die Grabenkämpfe in mehreren Landesverbänden liege vermutlich in Thüringen. "Dieses Stempeln und Spielen halte ich für absolut schädlich, das kann zu einer Katastrophe führen."

Gögel gehört zu den Unterzeichnern eines Appells gegen Höcke, in dem ihm "exzessiv zur Schau gestellter Personenkult" vorgeworfen wird. Höcke hatte zuvor am Samstag beim jährlichen "Kyffhäusertreffen" des von Höcke gegründeten rechtsnationalen "Flügels" in der AfD auf den Bundesvorstand und die "Spalter" in der Partei geschimpft. Auch im baden-württembergischen Landesverband ringen gemäßigte Kräfte und Abgeordnete vom rechten Rand um die Macht.