Gegenkandidat will SPD-Landeschefin Breymaier ablösen

Stuttgart (dpa/lsw) - SPD-Landeschefin Leni Breymaier bekommt Konkurrenz für den Vorsitz der Partei in Baden-Württemberg. Der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci will für den Posten kandidieren, wie er selbst und der SPD-Landesverband am Samstag mitteilten. "Die Lage der SPD in Baden-Württemberg lässt sich nicht schönreden, aber sie lässt sich ändern", erklärte der 44-Jährige laut Mitteilung auf einer Konferenz der SPD-Kreisvorsitzenden in Stuttgart. "Darum werde ich als neuer Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg kandidieren." Zuvor hatte der SWR berichtet.

Castellucci ist stellvertretender Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg und Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Rhein-Neckar. Breymaier führt die SPD im Land seit rund zwei Jahren.

"Ich freue mich über die ehrliche Kandidatur von Lars Castellucci", sagte die 58-Jährige. "Jetzt haben wir die Chance, auf offener Bühne vor und mit unseren Mitgliedern zu debattieren, wenn nötig auch zu streiten, welchen Weg wir mit unserer Landes-SPD einschlagen wollen."