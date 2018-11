Die Linke im Südwesten mit neuer Doppelspitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Partei Die Linke hat in Baden-Württemberg eine neue Doppelspitze. Der bisherige Landessprecher Dirk Spöri sowie die Heidelberger Stadträtin Sahra Mirow wurden als Sprecher des Landesvorstands gewählt, wie die Partei am Samstag mitteilte. Die langjährige Landessprecherin Heidi Scharf war nicht mehr angetreten. Zum ersten Mal hatte der Parteitag direkt entschieden, wer aus dem fünfköpfigen Landesvorstand zum Sprecher gewählt wird. Bislang hatte das Gremium selbst über seine Spitze entschieden. Bei dem Parteitag ging es unter anderem um die Eckpunkte der Kommunalpolitik. Die Linke hatte 2016 den Einzug in den Landtag erneut verpasst, ist aber in mehreren Kommunalparlamenten im Südwesten vertreten.